Zelenú strechu na trhovisku v Moldave nad Bodvou museli vymeniť

Moldava nad Bodvou 3. novembra (TASR) – Zelenú strechu na drevenom prístrešku trhoviska v Moldave nad Bodvou museli vymeniť, rozchodníky sa neujali. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa radnice Jana Kovácsová.



Pôvodná zelená strecha bola osadená v máji 2020. Technologicky sa realizovala vysadením rastlín - odolných rozchodníkov do substrátu z minerálnej vlny. „Po ukončení a realizácii zelenej strechy bol dodávateľ niekoľkokrát na kontrole, či sa rastliny ujali a či dostatočne rastú. Na základe opakovaných konzultácií a vyhotovenia fotodokumentácie dodávateľ po prvom roku zhodnotil, že sa dodané rozchodníky neujali,“ uvádza mesto na svojej webovej stránke.



Ak sa vegetácia pozostávajúca z rozchodníkových rastlín zakorení v substráte použitého systému správne, nadobudne zdravú zelenú farbu a rastliny vykvitnú. „Vegetácia sa začala ukladať do takzvaného vegetatívneho stavu - sfarbila sa do fialovo hnedej farby bez progresu,“ vysvetlila pre TASR Monika Al Aliová z oddelenia výstavby, plánovania a projektovania mestského úradu. Zelenú strechu tak bolo mesto nútené reklamovať, čo dodávateľ uznal a zdôvodnil to pestovaním v čase výdatných dažďov. Koncom októbra osadili identický systém, mestu v súvislosti s reklamáciou nevznikli žiadne náklady.



Cieľom umiestnenia zelenej strechy s rozlohou 313 štvorcových metrov na drevenom prístrešku trhoviska je prispieť k ekológii. Okrem využívania dažďovej vody či ochladzovania má tvoriť aj biofilter. Celá strecha bola realizovaná v sume necelých 20.000 eur. Nové miestne trhovisko spolu s ňou vzniklo v rámci cezhraničného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia.