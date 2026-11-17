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Železnice dočasne znížili rýchlosť medzi Bratislavou a Trenčínom
Dôvodom je mimoriadna situácia.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) prijali v spolupráci s Policajným zborom SR z dôvodu mimoriadnej situácie preventívne bezpečnostné opatrenia. Ich súčasťou je aj dočasné zníženie rýchlosti vlakov v úseku Bratislava - Trenčín. Železničná doprava pokračuje, cestujúci však musia počítať s možným predĺžením cestovného času. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).