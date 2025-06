Železnice opäť spustili dopravu na železničnej trati Kúty - Brodské

Brodské 4. júna (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) opäť spustili dopravu na železničnej trati Kúty - Brodské v utorok 3. júna o 18.45 h. V sobotu 31. mája približne o 14.15 h spadlo na vylúčenú koľaj v úseku trate Kúty - Brodské zábradlie. Táto udalosť ale prevádzku neovplyvnila, keďže do utorka bola v tomto úseku plánovaná nepretržitá výluka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.



V dôsledku sobotňajšieho pádu časti cestného mosta vedúceho ponad železničnú trať došlo ku čiastočnému poškodeniu časti trakčného vedenia. „Všetky zúčastnené strany vynaložili maximálne úsilie na čo najrýchlejšie obnovenie dopravy. Na základe technického posúdenia sa dohodli, že pre bezpečné pokračovanie rekonštrukčných prác na mostnom objekte je nevyhnutné odstrániť mostnú rímsu na ľavej strane mosta,“ priblížila.



Pôvodné odhady počítali so sprevádzkovaním trate až v stredu do 18.00 h, vďaka úspešnej demontáži rímsy a vykonaniu potrebných kontrolných opatrení pre bezpečné spustenie železničnej dopravy sa podarilo obnoviť prevádzku už v utorok. „Toto rozhodnutie bolo nutné pre minimalizovanie možných rizík a zaručenie bezpečnosti všetkých zúčastnených strán a plynulého pokračovanie stavebných prác,“ doplnila Lániková.