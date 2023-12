Železnice podpísali zmluvu na modernizáciu úseku Tatry - Vydrník

Poprad 23. decembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podpísali so zhotoviteľom zmluvu na modernizáciu úseku železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom. Akceptovaná zmluvná hodnota diela je takmer 369 miliónov eur bez DPH, lehota výstavby je do 1004 dní od odovzdania prvého staveniska.



"Modernizácia úseku trate Poprad - Vydrník predstavuje ďalšiu etapu výstavby modernizácie tratí na sieti ŽSR a je pokračovaním modernizovaného úseku Lučivná - Poprad. Cieľom stavby je prestavba existujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zlepšenia jej technického vybavenia a použiteľnosti, a to zabudovaním moderných a progresívnych prvkov, a tým zlepšenia jej parametrov," informovali železnice po piatkovom (22. 12.) podpise zmluvy. Došlo k nemu aj na základe súhlasného stanoviska Ministerstva dopravy (MD) SR.



Zhotoviteľom je po ukončenom verejnom obstarávaní Združenie pod Dubinou, jeho členmi sú TSS Grade Bratislava a Doprastav Bratislava. Akceptovaná zmluvná hodnota diela je 368.897.543 eur bez DPH. Tender na modernizáciu úseku vypísali ŽSR vlani v lete pôvodne v predpokladanej hodnote necelých 221 miliónov eur bez DPH.



Daný úsek je súčasťou dvojkoľajnej železničnej trate Bratislava - Žilina - Košice - Čierna nad Tisou - štátna hranica s Ukrajinou. Účelom projektu je zlepšenie technického vybavenia, zvýšenie traťovej rýchlosti do 160 kilometrov za hodinu, zvýšenie priestorovej priechodnosti, únosnosti železničného spodku, ako aj bezpečnosti prevádzky a cestujúcich.



"Vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši komfort a plynulosť jazdy, a tým sa v konečnom dôsledku znížia negatívne účinky dopravy na okolité prostredie, ktoré budú eliminované aj ďalšími technickými opatreniami," uviedli ŽSR.