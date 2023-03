Železnice predstavili v Strečne simulátor na výcvik rušňovodičov

Strečno 9. marca (TASR) – Simulátor hnacích koľajových vozidiel na výcvik rušňovodičov a nácvik reálnych situácií predstavili vo štvrtok v Stredisku internátnej prípravy (SIP) Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) v Strečne. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva dopravy SR Jaroslava Kmeťa by mohli moderné technológie prilákať mladú generáciu na stredoškolské štúdium a zabezpečiť chýbajúce ľudské zdroje na železniciach.



Doplnil, že situáciu by malo od septembra zlepšiť aj spustenie nových odborov na výučbu povolaní, ktoré na železniciach chýbajú. "Výcvik rušňovodičov sa nemôže diať len v reálnom prostredí. Riešením je aj virtuálny trenažér, ktorý pomáha budúcim a aj vyškoleným rušňovodičom zvládať nepredvídateľné situácie. Správna reakcia ľudského faktora je veľmi dôležitá," zdôraznil Kmeť s tým, že trenažéry by mohli byť aj v stredných školách.



Námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre ľudské zdroje Pavol Komarňanský uviedol, že spustením simulátora chcú motivovať aj mladých uchádzačov o zamestnanie, zvyknutých fungovať vo virtuálnej realite. "Aby to nebolo suché memorovanie. Ale mohli si vyskúšať základné prvky a oboznámiť sa s nimi, kým sa dostanú k reálnemu vlaku a výkonu," dodal.



Simulátor v SIP ŽSR je podľa neho otvorený aj pre účastníkov kurzov, ktorí sa pripravujú na povolanie. "Takže, buď sa to bude využívať priamo počas vzdelávania alebo po skončení výučby si to kurzisti môžu otestovať a skúšať," priblížil Komarňanský.