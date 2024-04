Železnice SR opravia vestibul a poškodený strop na stanici v Nitre

Nitra 18. apríla (TASR) - Železnice SR podpísali zmluvu s dodávateľom prác, ktorý zabezpečí sanáciu vestibulu a opravu stropu na nitrianskej železničnej stanici. Stavenisko by mali firme Doreko zo Šurian odovzdať 2. mája. Podľa zverejnenej zmluvy by mali byť práce ukončené tri mesiace odo dňa prevzatia staveniska. Cena diela je 112.680 eur s DPH, uvádza sa v zmluve.



Vestibul na nitrianskej železničnej stanici je čiastočne uzavretý od júna 2022. Dôvodom uzavretia bol havarijný stav objektu, na ktorom bola poškodená časť stropu. Hlavný vstup do vestibulu od ulice je uzavretý, ľudia sa dostanú dnu len zo zadnej časti budovy. Miestnosť je predelená stenou.



Počas stavebných prác bude objekt uzavretý. Cestujúci si budú môcť kúpiť lístky pri dvoch okienkach smerom ku koľajisku, ktoré budú upravené na tento účel.