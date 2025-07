Železnice SR spúšťajú razenie kľúčového tunela Španí Háj pri Vydrníku

Vydrník 22. júla (TASR) - Železnice SR (ŽSR) spúšťajú razenie kľúčového objektu modernizácie trate Poprad - Košice, tunela Španí Háj neďaleko obce Vydrník v okrese Poprad. Pri východnom portáli tunela za účasti ministra dopravy SR Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) v utorok požehnali sochu svätej Barbory, patrónky baníkov a tunelárov. Minister pri tejto príležitosti uviedol, že tunel v podstate spája východ a západ krajiny a verí, že sa zhotoviteľovi podarí naplniť harmonogram prác a prvé vlaky týmto úsekom prejdú koncom roka 2027.



Minister dodal, že tunel predstavuje s dĺžkou 711 metrov technicky náročné a významné dielo, ktoré prispeje k zvýšeniu traťovej rýchlosti až na 160 kilometrov za hodinu. Zároveň sa vďaka nemu zvýši bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy. „Je to jediný železničný tunel, ktorý máme aktuálne vo výstavbe. Veľmi želám zhotovovateľom, aby sme nemali prácu navyše a nedošlo k predlžovaniu termínov,“ podotkol. Výstavba prebieha pod dôsledným geotechnickým a geologickým monitoringom. Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik doplnil, že celkové náklady na výstavbu tunela dosiahnu zhruba 33 miliónov eur a čas na zhotovenie diela je 18 mesiacov.



„Španí Háj je jednorúrový razený železničný dvojkoľajový tunel, ktorý bude razený novou rakúskou tunelovou metódou. Z celkovej dĺžky bude razená časť predstavovať 692 metrov a 39 metrov bude realizovaných v otvorenom výkope. Postupovať v prácach sa bude z východného portálu. Celkovo bude vyrúbaných 41.000 kubických metrov horniny vrtno-trhacími prácami, respektíve strojno-mechanickým rozpojovaním. Počas 18-mesačnej výstavby zabudujeme do primárneho ostenia 13.000 kubických metrov betónovej zmesi a do sekundárneho ostenia 19.000 kubických metrov,“ objasnil zástupca zhotoviteľa Vladimír Kotrík.



V rámci stavby sa uskutočnila aj takzvaná geologická úloha, ktorej cieľom bolo podrobne preskúmať geologické prostredie budúceho tunela Španí Háj, stanovenie hydrologických pomerov a ostatných parametrov, aby sa eliminovali riziká spojené s budúcim razením tunela. V rámci archeologického prieskumu sa v stavbou dotknutých lokalitách identifikovali nálezy z mladšej bronzovej doby, ako aj obdobia „sťahovania národov“. Práce si vyžiadali nasadenie špičkovej techniky, a to konkrétne georeferencovaného 3D skenovania a monitoringu rádioaktivity.



Tunel je súčasťou rozsiahlej modernizácie úseku Poprad - Tatry - Vydrník v dĺžke 14 kilometrov. Zhotoviteľom celej stavby je Združenie pod Dubinou a celková zmluvná hodnota zákazky dosahuje 368,9 milióna eur bez DPH. Financovanie je zabezpečené z fondov Európskej únie (Program Slovensko) a zo štátneho rozpočtu.