< sekcia Regióny
Železnice: Staré rušňové depo v Bratislave bude dnes patriť drezinám
Podujatie i kyvadlová doprava sú podľa ŽSR spoplatnené.
Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Železničné múzeum v starom rušňovom depe Bratislava východ bude v sobotu patriť drezinám. Aj tento rok pripravili Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podujatie Drezinový deň. Návštevníci sa na miesto môžu dostať aj kyvadlovou dopravou. TASR o tom informoval odbor komunikácie ŽSR.
„Drezinový deň je nielen oslavou techniky, ale aj príležitosťou nahliadnuť do histórie a zákulisia železníc. Atmosféru doplní sprievodný program pre rodiny s deťmi aj železničných nadšencov, ktorí si prídu na svoje pri pohľade na raritné stroje, modely a expozície,“ uviedli železnice.
Návštevníci sa na podujatí môžu zviezť na šliapacích či motorových drezinách. Pripravené sú i komentované prehliadky na historickej točni, vozenie na obľúbenej záhradnej železničke či tematické výstavy a modelové koľajiská. Zaujímavosťou aktuálneho ročníka je nová zreštaurovaná drezina typu Dml4. Ako ŽSR poukázali, do zbierky múzea bola dovezená z Českej Třebovej. „Ide o jedinečný kus techniky, ktorý dokumentuje obdobie povojnového rozvoja železničnej dopravy a dopĺňa mozaiku historických vozidiel múzea,“ podotkli železnice.
Kyvadlovú dopravu môžu návštevníci využiť zo stanice Bratislava-Vinohrady a z bratislavskej hlavnej stanice od 10.20 h do 17.25 h.
Podujatie i kyvadlová doprava sú podľa ŽSR spoplatnené.
„Drezinový deň je nielen oslavou techniky, ale aj príležitosťou nahliadnuť do histórie a zákulisia železníc. Atmosféru doplní sprievodný program pre rodiny s deťmi aj železničných nadšencov, ktorí si prídu na svoje pri pohľade na raritné stroje, modely a expozície,“ uviedli železnice.
Návštevníci sa na podujatí môžu zviezť na šliapacích či motorových drezinách. Pripravené sú i komentované prehliadky na historickej točni, vozenie na obľúbenej záhradnej železničke či tematické výstavy a modelové koľajiská. Zaujímavosťou aktuálneho ročníka je nová zreštaurovaná drezina typu Dml4. Ako ŽSR poukázali, do zbierky múzea bola dovezená z Českej Třebovej. „Ide o jedinečný kus techniky, ktorý dokumentuje obdobie povojnového rozvoja železničnej dopravy a dopĺňa mozaiku historických vozidiel múzea,“ podotkli železnice.
Kyvadlovú dopravu môžu návštevníci využiť zo stanice Bratislava-Vinohrady a z bratislavskej hlavnej stanice od 10.20 h do 17.25 h.
Podujatie i kyvadlová doprava sú podľa ŽSR spoplatnené.