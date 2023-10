TRAGÉDIA NA ŽELEZNICI: Osoba neprežila zrážku s vlakom

Bratislava 19. októbra (TASR) - Vlaková doprava na úseku Malacky - Veľké Leváre je obmedzená. Dôvodom je zrážka vlaku s osobou. Upozorňujú na to Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.



"Policajti oddelenia Železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony v súvislosti so zrážkou osobného vlaku s osobou nezistenej totožnosti v Malackách smer obec Studienka na železničnom priecestí bez závor. Osoba neznámej totožnosti v dôsledku zrážky utrpela zranenia nezlučiteľné so životom," uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková s tým, že udalosť je v štádiu vyšetrovania.