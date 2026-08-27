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Železnice uzavrú priecestie medzi Sninou a Stakčínom
Obchádzková trasa povedie po existujúcich komunikáciách podľa schválenej organizácie dopravy.
Autor TASR
Snina 27. augusta (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú na úplnú uzáveru železničného priecestia na úseku medzi železničnými stanicami Snina a Stakčín. Ako informovali ŽSR na sociálnej sieti, dôvodom sú plánované práce na železničnej infraštruktúre.
Priecestie bude uzavreté v piatok (28. 8.) od 7.30 do 18.30 h. Počas prác nebude prejazd cez priecestie možný. Obchádzková trasa povedie po existujúcich komunikáciách podľa schválenej organizácie dopravy. „Obchádzková trasa môže byť dlhšia, preto by vodiči mali počítať s predĺžením času jazdy a dostatočnou časovou rezervou,“ doplnili ŽSR.
Priecestie bude uzavreté v piatok (28. 8.) od 7.30 do 18.30 h. Počas prác nebude prejazd cez priecestie možný. Obchádzková trasa povedie po existujúcich komunikáciách podľa schválenej organizácie dopravy. „Obchádzková trasa môže byť dlhšia, preto by vodiči mali počítať s predĺžením času jazdy a dostatočnou časovou rezervou,“ doplnili ŽSR.