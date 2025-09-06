< sekcia Regióny
Župný deň dedine Paseka ponúkne bábkové divadlo aj atrakcie pre deti
Počas celého dňa bude k dispozícii maľovanie na tvár, hrad na skákanie, drevený kolotoč či fotobúdka.
Autor TASR
Strečno 6. septembra (TASR) - V stredovekej dedine Paseka v podhradí hradu Strečno sa v sobotu koná Župný deň Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Návštevníkov čaká od 10.00 h program plný hudby, divadla a tradícií. Budú mať možnosť stretnúť sa so zástupcami ŽSK, ktorí im povedia viac o aktivitách a činnosti kraja. ŽSK o tom informoval na sociálnej sieti.
„Zaspievame a zatancujeme si na koncerte Smejko a Tanculienka, spoznáme vesmír zblízka s Krajskou hvezdárňou Žilina a zabavíme sa s knižnými vílami Krajskej knižnice Žilina. Umeleckí kováči zo Strednej odbornej školy strojníckej ukážu, aké unikátne kováčske diela sa dajú vyrobiť, šikovné žiačky zo Strednej odbornej školy podnikania a služieb budú zapletať vrkoče,“ uviedli zo ŽSK.
Počas celého dňa bude k dispozícii maľovanie na tvár, hrad na skákanie, drevený kolotoč či fotobúdka. Program obohatí aj sokoliarske vystúpenie Sokoliarov kráľa Svätopluka, prezentácie činnosti župy a zaujímavosti z regiónu, grafity workshop či adrenalínový zážitok s Horskou službou Veľká Fatra. „Bábkové divadlo zo Žiliny si pripravilo predstavenie Škaredé káčatko a nielen deti, ale i všetkých dospelých zabaví vždy dobre naladený Šaško Krak z Iglova,“ priblížili zo ŽSK.
