Železničiari: Bývalá poliklinika vo Zvolene je stále na predaj

Zvolen 22. apríla (TASR) - Budovy bývalej železničnej polikliniky neďaleko zámku vo Zvolene sú aj naďalej na predaj. Správa majetku Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) však znížila vyvolávaciu cenu na 1.877.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.



Dodala, že cieľom je zvýšiť atraktívnosť ponúkaného majetku, konkurencieschopnosť a záujem na realitnom trhu. „Aktuálne kolo ponukového konania elektronickou aukciu trvá do 29. apríla,“ objasnila. V minulosti bola vyvolávacia cena vyše dva milióny eur a ponukové konania viackrát opakovali.



Ambulancie zo železničnej polikliniky sa minulý rok počas júna presťahovali do zvolenskej nemocnice. Jej súčasťou sa totiž poliklinika stala vlani v lete. Po novom v nej tak pribudli mamograf, očná ambulancia aj viacero zubných ambulancií. Sťahovali sa aj všeobecné ambulancie pre dospelých, neurologické ambulancie, ortopedická, interná a kardiologická, krčná či rehabilitačná ambulancia.



ŽSR v minulosti oslovili s ponukou na predaj aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Ten však nemal záujem o odkúpenie. "Je to najmä z dôvodu vysokej investície, ktorá je potrebná nielen na odkúpenie objektu, ale aj na jeho následnú rekonštrukciu," poznamenal BBSK.



Bývalú železničnú polikliniku tvoria tri budovy, poliklinika, rehabilitácia a trafostanica. Dominantná je šesťposchodová budova s menším dvorom so spevnenou plochou na parkovanie. Podľa ŽSR je tento zvolenský areál klasifikovaný ako ich prebytočný majetok a nesúvisí s ich hlavnou činnosťou. Je to objekt, ktorý železnice ponúkajú záujemcom v rámci racionalizácie rozsahu nehnuteľností a znižovania nákladov na správu.