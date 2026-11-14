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Železničiari:Doprava medzi Markušovcami a Spišskou N. Vsou je obnovená
Udalosti spôsobili meškania vlakov, ZSSK zabezpečovala medzi Spišskou Novou Vsou a Spišskými Vlachmi náhradnú autobusovú dopravu.
Autor TASR
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Spišská Nová Ves 14. novembra (TASR) - Železničná doprava v úseku Markušovce - Spišská Nová Ves je po dvoch mimoriadnych udalostiach obnovená po oboch koľajach. Pre TASR to potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
Dopravu na hlavnej trati medzi Bratislavou a Košicami v sobotu obmedzovali dve mimoriadne udalosti na Spiši, nehoda nákladného vlaku s cestným motorovým vozidlom na železničnom priecestí a lom koľaje medzi Spišskou Novou Vsou a Markušovcami. Udalosti spôsobili meškania vlakov, ZSSK zabezpečovala medzi Spišskou Novou Vsou a Spišskými Vlachmi náhradnú autobusovú dopravu.
Dopravu na hlavnej trati medzi Bratislavou a Košicami v sobotu obmedzovali dve mimoriadne udalosti na Spiši, nehoda nákladného vlaku s cestným motorovým vozidlom na železničnom priecestí a lom koľaje medzi Spišskou Novou Vsou a Markušovcami. Udalosti spôsobili meškania vlakov, ZSSK zabezpečovala medzi Spišskou Novou Vsou a Spišskými Vlachmi náhradnú autobusovú dopravu.