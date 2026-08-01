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Železničná doprava v obci Konská je pre vykoľajenie vlaku prerušená
Doprava je prerušená od 9.15 h.
Autor TASR
Konská 1. augusta (TASR) - V sobotu predpoludním je prerušená železničná doprava cez stanicu Konská pri Rajci. Ako informoval odbor komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), pri vjazde osobného vlaku do stanice, v ktorej dopravu riadia Železnice Slovenskej republiky, sa tri nápravy motorovej jednotky dostali mimo koľají.
Doprava je prerušená od 9.15 h. „Pri udalosti sa nikto nezranil. Okolnosti udalosti sa zisťujú. ZSSK spolupracuje so Železnicami Slovenskej republiky na odstránení následkov a obnovení dopravy,“ dodal komunikačný odbor ZSSK.
Doprava je prerušená od 9.15 h. „Pri udalosti sa nikto nezranil. Okolnosti udalosti sa zisťujú. ZSSK spolupracuje so Železnicami Slovenskej republiky na odstránení následkov a obnovení dopravy,“ dodal komunikačný odbor ZSSK.