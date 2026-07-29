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Železničná doprava v úseku Dolný Kubín a Medzibrodie n. O. je obnovená
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo na sociálnej sieti, že vodiča kamiónu vyslobodili pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia.
Autor TASR
Dolný Kubín 29. júla (TASR) - Železničná doprava v úseku Dolný Kubín - Medzibrodie nad Oravou doprava je opäť obnovená. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček s tým, že pre cestujúcich bola v dotknutom úseku zabezpečená náhradná autobusová doprava.
Železničná doprava bola v stredu v danom úseku prerušená od 9.40 h na žiadosť Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru z dôvodu dopravnej nehody osobného motorového vozidla s kamiónom na ceste I/59 v dolnokubínskej mestskej časti Kňažia v blízkosti železničnej trate. „Podľa dostupných informácií došlo na cestnom nadjazde nad traťou k dopravnej nehode, v rámci ktorej ostalo nákladné cestné motorové vozidlo visieť nad traťou,“ doplnila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo na sociálnej sieti, že vodiča kamiónu vyslobodili pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia.
Železničná doprava bola v stredu v danom úseku prerušená od 9.40 h na žiadosť Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru z dôvodu dopravnej nehody osobného motorového vozidla s kamiónom na ceste I/59 v dolnokubínskej mestskej časti Kňažia v blízkosti železničnej trate. „Podľa dostupných informácií došlo na cestnom nadjazde nad traťou k dopravnej nehode, v rámci ktorej ostalo nákladné cestné motorové vozidlo visieť nad traťou,“ doplnila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo na sociálnej sieti, že vodiča kamiónu vyslobodili pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia.