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Železničná infraštruktúra pri nehode v Dolnom Kubíne nebola poškodená
Podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka je pre cestujúcich v dotknutom úseku zabezpečená náhradná autobusová doprava.
Autor TASR
Dolný Kubín 29. júla (TASR) - Železničná infraštruktúra pri dopravnej nehode v Dolnom Kubíne nebola poškodená, doprava je obmedzená z preventívnych a bezpečnostných dôvodov. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pre TASR potvrdili, že v stredu bola od 9.40 h na žiadosť Policajného zboru SR prerušená doprava v úseku trate medzi Dolným Kubínom a Medzibrodím nad Oravou.
Hovorkyňa ŽSR Petra Lániková ozrejmila, že podľa dostupných informácií došlo na cestnom nadjazde nad traťou k dopravnej nehode, v rámci ktorej ostalo nákladné vozidlo visieť nad traťou. „Momentálne nie je možné určiť, dokedy sa budú následky nehody odstraňovať,“ doplnila Lániková.
Podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka je pre cestujúcich v dotknutom úseku zabezpečená náhradná autobusová doprava. „Železničná doprava bude obnovená po udelení súhlasu zo strany zasahujúcich zložiek,“ dodal hovorca.
Pri dopravnej nehode osobného auta s nákladným vozidlom, ktorá sa stala na ceste I/59 v dolnokubínskej mestskej časti Kňažia, zasahovali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. „Do nemocnice v Dolnom Kubíne záchranári po ošetrení previezli 75-ročného muža s poranením hrudníka a hornej a dolnej končatiny, a tiež 34-ročného pacienta na pozorovanie,“ potvrdila pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo na sociálnej sieti, že po príjazde na miesto nehody bolo zistené, že kamión sa nachádza mimo cesty v priekope. „Vodič kamiónu bol vyslobodený pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia. Vodič osobného automobilu sa v čase príchodu jednotky nachádzal mimo vozidla,“ spresnili hasiči s tým, že zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru, odčerpali naftu z nákladného vozidla a očistili vozovku od úlomkov a uniknutých prevádzkových kvapalín.
V dôsledku dopravnej nehody bola cestná aj železničná doprava zastavená. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková doplnila, že dychová skúška na alkohol bola u vodičov s negatívnym výsledkom. „Presné okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania,“ dodala.
Hovorkyňa ŽSR Petra Lániková ozrejmila, že podľa dostupných informácií došlo na cestnom nadjazde nad traťou k dopravnej nehode, v rámci ktorej ostalo nákladné vozidlo visieť nad traťou. „Momentálne nie je možné určiť, dokedy sa budú následky nehody odstraňovať,“ doplnila Lániková.
Podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka je pre cestujúcich v dotknutom úseku zabezpečená náhradná autobusová doprava. „Železničná doprava bude obnovená po udelení súhlasu zo strany zasahujúcich zložiek,“ dodal hovorca.
Pri dopravnej nehode osobného auta s nákladným vozidlom, ktorá sa stala na ceste I/59 v dolnokubínskej mestskej časti Kňažia, zasahovali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. „Do nemocnice v Dolnom Kubíne záchranári po ošetrení previezli 75-ročného muža s poranením hrudníka a hornej a dolnej končatiny, a tiež 34-ročného pacienta na pozorovanie,“ potvrdila pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo na sociálnej sieti, že po príjazde na miesto nehody bolo zistené, že kamión sa nachádza mimo cesty v priekope. „Vodič kamiónu bol vyslobodený pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia. Vodič osobného automobilu sa v čase príchodu jednotky nachádzal mimo vozidla,“ spresnili hasiči s tým, že zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru, odčerpali naftu z nákladného vozidla a očistili vozovku od úlomkov a uniknutých prevádzkových kvapalín.
V dôsledku dopravnej nehody bola cestná aj železničná doprava zastavená. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková doplnila, že dychová skúška na alkohol bola u vodičov s negatívnym výsledkom. „Presné okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania,“ dodala.