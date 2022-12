ZACHRÁNILI MU ŽIVOT: Policajti zabránili mužovi spáchať samovraždu

Bratislava 29. decembra (TASR) – Železniční policajti zabránili mužovi spáchať samovraždu vo vlaku smerujúcemu z Bratislavy do Senca. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Informáciu o plánovanom ukončení svojho života mal zúfalý muž zverejniť na sociálnej sieti," priblížil hovorca. Policajti sa okamžite po prijatí tejto informácie presunuli na nástupište a do vlaku, ktorý začali prehľadávať a pátrať po tomto mužovi.



"Muž sa spolu s dvomi maloletými deťmi vo vlaku nachádzal, a policajti s ním nadviazali komunikáciu. Vzhľadom na jeho stav bola na miesto privolaná aj rýchla zdravotná pomoc, ktorá muža previezla do jednej z bratislavských nemocníc," dodal Szeiff. Maloleté deti si na stanici vyzdvihla ich matka.



V súvislosti s uvedeným prípadom hovorca vyzdvihol pohotovú reakciu občana, ktorý svoj poznatok o samovražednom zámere oznámil polícii na čísle 158, "a tým napomohol zabrániť pravdepodobne tomu najhoršiemu".