Železničná poliklinika neďaleko zámku vo Zvolene je stále na predaj

Zvolen 2. júla (TASR) - Železničná poliklinika neďaleko zámku vo Zvolene je aj naďalej na predaj. Majetok predávajú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) formou ponukového konania. TASR o tom informovala ich hovorkyňa Vladimíra Bahýlová.



Dodala, že po zaobstaraní nového znaleckého posudku vyhlásili v júni 17. kolo konania formou elektronickej aukcie. "Inzerát bol zverejnený na internetovej stránke ŽSR a na realitných portáloch," spomenula. Vyvolávaciu cenu stanovili vo výške 2.230.000 eur bez DPH. Cenové návrhy je možné podľa nej doručiť najneskôr do 19. júla do 14.00 h.



Ako ďalej uviedla, doteraz bolo 16 kôl ponukového konania, v rámci nich však nikto neprejavil záujem. "V súčasnosti predmet ponuky nie je v režime nájmu, nájomná zmluva bola ukončená 30. júna," zdôraznila s tým, že uzatvorená bola na dobu určitú.



Ambulancie zo železničnej polikliniky sa počas júna presťahovali do zvolenskej nemocnice. Jej súčasťou sa totiž poliklinika stala vlani v lete. Po novom v nej tak pribudli mamograf, očná ambulancia aj viacero zubných ambulancií. Sťahovali sa aj všeobecné ambulancie pre dospelých, neurologické ambulancie, ortopedická, interná a kardiologická, krčná či rehabilitačná ambulancia.



ŽSR oslovili s ponukou na predaj aj Banskobystrický samosprávny kraj. Ten však podľa jeho hovorkyne Lenky Štepánekovej nemá záujem o odkúpenie. "Je to najmä z dôvodu vysokej investície, ktorá je potrebná nielen na odkúpenie objektu, ale aj na jeho následnú rekonštrukciu," poznamenala.



Železničnú polikliniku tvoria tri budovy, poliklinika, rehabilitácia a trafostanica. Dominantná je šesťposchodová budova s menším dvorom so spevnenou plochou na parkovanie. Podľa ŽSR je tento zvolenský areál klasifikovaný ako ich prebytočný majetok a nesúvisí s ich hlavnou činnosťou. Je to objekt, ktorý železnice ponúkajú záujemcom v rámci racionalizácie rozsahu nehnuteľností a znižovania nákladov na správu.