Železničná stanica vo Vrútkach začala modernizovať prestupový terminál

Vrútky 24. októbra (TASR) - Dopravný podnik mesta Martin (DPMM) začal s modernizáciou prestupového terminálu pri železničnej stanici vo Vrútkach. Ako vyplýva zo zverejnenej zmluvy, eurofondový projekt zrealizuje dodávateľská firma za 618.000 eur. Dodávateľ sa zaviazal vykonať práce v priebehu 14 týždňov, pričom do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie.



"Na zrekonštruovanej autobusovej zastávke osadíme dva úplne nové prístrešky a kompletne vymeníme zničený povrch vozovky a prístupových chodníkov. Do vynoveného priestoru pribudne aj verejné osvetlenie a ďalšie novinky," priblížil investíciu martinský dopravný podnik.



Počas rekonštrukcie bude autobusová zastávka pri železničnej stanici presunutá až do ukončenia prác pred križovatku ulíc Nábrežná a Sv. Cyrila a Metoda. Náhradné zastávky sa budú nachádzať približne 300 metrov od vchodu do staničnej budovy.



Vrútocká radnica informovala, že dopravnému podniku poskytne pri realizácii stavebných prác súčinnosť. "Tá pozostáva zo schválenia náhradných autobusových zastávok po dobu rekonštrukcie tohto priestoru, poskytnutia parkoviska pred novou športovou halou pre dočasné parkovanie jeho autobusov, ako aj zo spolupráce pri informovaní verejnosti," uviedla radnica.



Doplnila, že investícia bude realizovaná s finančným príspevkom Európskej únie a príspevkom zo štátneho rozpočtu SR. "Pokryjú náklady investície v sume 588.535 eur, teda do výšky 100 percent celkových oprávnených výdavkov za stavebné práce a do výšky 92 percent celkových oprávnených výdavkov na zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov," dodala radnica.