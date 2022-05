Železničná zastávka vo Vranove má podnietiť ľudí do cestovania vlakom

Vranov nad Topľou 13. mája (TASR) – Základný kameň novej železničnej zastávky poklepali v piatok na Sídlisku Juh vo Vranove nad Topľou. Cieľom projektu je umožniť obyvateľom dvoch mladých sídlisk i širšieho regiónu jednoduchší prístup k využívaniu verejnej dopravy. Na slávnostnom akte poklepania základného kameňa sa okrem predstaviteľov samosprávy, ministerstva dopravy a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) zúčastnili aj predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár, poslanec NR SR Peter Pčolinský (obaja Sme rodina) a honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanislav Obický.



"V tejto časti mesta žije niekoľko tisíc občanov. Je to pomerne mladá časť, sú tu ľudia v produktívnom veku, okrem toho tu máme štyri základné školy a strednú školu, sú tu športové objekty. Je tu veľká požiadavka, aby táto zastávka tu bola," uviedol primátor mesta Ján Ragan. V súvislosti s bezplatným cestovaním žiakov vlakmi pripomenul nielen ekologický, ale i ekonomický rozmer projektu v regióne so slabou ekonomickou situáciou. Ako ozrejmil, nová železničná zastávka Vranov-Juh má nahradiť neďalekú zastávku Vranovské Dlhé. Mesto k projektu sprístupnilo a vypratalo svoje pozemky, na ktorých má vzniknúť aj rozsiahle záchytné parkovisko, v prípade potreby je pripravené na ňom i finančne participovať.



Plánovaný projekt zhodnotil aj štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť. "Chceme motivovať ľudí, aby využívali túto najekologickejšiu formu dopravy, preto musíme budovať zastávky tam, kde žijú ľudia," priblížil. Podotkol, že rezort dopravy víta podobné projekty, na ktoré dá impulz na základe požiadaviek verejnosti samospráva.



"Som presvedčený, že pokiaľ samospráva má dobrý vzťah a komunikuje s ministerstvom a poslancami NR SR, ktorí sú zástupcovia občanov priamo z týchto regiónov, dá sa veci urýchliť a väčšinou dospieť k zlepšeniu života," skonštatoval predseda parlamentu.



Podľa ŽSR má mať nástupište novej zastávky Vranov-Juh na trati Strážske – Prešov s prístreškom dĺžku 180 metrov. Projekt s predpokladanými finančnými nákladmi vo výške 1,5 až dva milióny eur, ktorý by mohol byť hotový na budúci rok, si vyžiada aj vybudovanie prístupových komunikácií.



Predseda parlamentu sa vo Vranove nad Topľou v piatok zúčastnil aj na slávnostnom otvorení športovej haly na Základnej škole Lúčna, ktorá vznikla prekrytím futbalového ihriska, stretol sa s okresnými predstaviteľmi Jednoty dôchodcov Slovenska a prehliadol si areál barokového kaštieľa v obci Nižný Hrabovec.