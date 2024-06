Železničné depo ponúka výlet do histórie vlakovej dopravy

Topoľčany 29. júna (TASR) - Historickú expozíciu železničnej dopravy, jazdy na drezine i vláčiku parkovej železničky, ale aj príchod parného vlaku a ďalšie atrakcie ponúkajú oslavy 140. výročia železničnej trate Topoľčany - Veľké Bielice, ktoré sa v sobotu konajú v priestoroch rušňového depa v Topoľčanoch.



Organizátormi podujatia sú Železnice SR, Železničné múzeum SR, Klub Modrý Horizont Topoľčany, samosprávy a viaceré kluby železničných nadšencov. Ako informovali, podujatie pripomenie verejnosti 140. výročie železničného spojenia medzi Topoľčanmi a Veľkými Bielicami a zároveň priblíži aj históriu prostredníctvom dobových železničných vozidiel.



Návštevníci sa do centra osláv v Topoľčanoch mohli dopoludnia priviezť mimoriadnymi historickými motorovými vlakmi z Nového Mesta nad Váhom a Trenčianskej Teplej. "Oba sa v Trenčíne spojili a ako jeden vlak prišli do Topoľčian. Vlak z Nového Mesta nad Váhom je tvorený motorovým rušňom T 458.1079 Veľký Hektor a vozňom Ce Krásavec. Vlak z Trenčianskej Teplej je tvorený motorovým vozňom M 152.0160 Orchestrión a prívesným vozňom. Parný vlak má odchody z Topoľčian ráno o 9.47 h a popoludní o 13.47 h," uviedli organizátori.



Súčasťou osláv je aj otvorenie sezóny Múzea dopravy v priestoroch bývalého rušňového depa Topoľčany. Program počas dňa ponúka prehliadku múzea so sprievodcom a komentárom vo vybraných časoch, historickú expozíciu železničnej dopravy v budove olejárne, expozíciu zabezpečovacej techniky, výstavu modelovej železnice i prevádzku modelového koľajiska. "Pripravili sme aj jazdy na pákovej a bicyklovej drezine, jazdy na vláčiku parkovej železničky, detský kútik so zábavnými a náučnými hrami i stacionárnu prehliadku motorových rušňov v depe," doplnili organizátori.