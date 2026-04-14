Železničné priecestie na ceste III/2214 v Liskovej bude úplne uzavreté
Počas uzávery bude doprava vedená obchádzkovou trasou cez obec Likavka.
Autor TASR
Lisková 14. apríla (TASR) - Železničné priecestie na ceste III/2214 v obci Lisková v okrese Ružomberok bude v utorok z dôvodu opravy železničného zvršku úplne uzavreté. Integrovaný dopravný systém (IDS) Žilinského samosprávneho kraja informoval na svojom webe, že uzávera potrvá od 8.30 h do 14.30 h.
Počas uzávery bude doprava vedená obchádzkovou trasou cez obec Likavka. Obmedzenie sa dotkne aj prímestskej autobusovej dopravy, konkrétne linky 424 Ružomberok - Liptovská Teplá - Lúčky. V čase uzávery nebude obsluhovať zastávky Ružomberok, Supra, Ružomberok, celulózka a Lisková, rázcestie. „Obsluha vynechaných zastávok bude možná prestupom na iné spoje pravidelnej dopravy,“ spresnil IDS.
