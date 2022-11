Železničné priecestie na Levočskej ulici v Poprade zrušia

Poprad 29. novembra (TASR) - Železničné priecestie na Levočskej ulici v Poprade po modernizácii trate pod Tatrami zrušia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Železníc SR (ŽSR) Ria Feik Achbergerová s tým, že po ukončení stavby bude automobilová doprava využívať susedné ulice. Za priecestím v smere na Hozelec sa nachádzajú viaceré prevádzky, okrem iného údržba ciest, viacero autoservisov, nocľaháreň pre bezdomovcov a bytové domy. Komunikáciu tiež využívajú na presun do centra Popradu obyvatelia okolitých obcí.



"V rámci stavby sa vybuduje nové cestné prepojenie medzi ulicami Levočská – Kukučínova - cez tzv. Husí potok. Zároveň bude na začiatku Levočskej ulice v mieste odbočenia z cesty I/18 vybudovaná okružná križovatka. Na Levočskej ulici bude zároveň obnovený povrch," priblížila hovorkyňa. Zrušenie priecestia podľa nej vychádza z požiadaviek legislatívy a bolo navrhnuté ešte v roku 2006 počas spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie. "Pre peších a cyklistov bude v priestore priecestia vybudovaná nová lávka," dodala Feik Achbergerová.



Modernizácia železničnej trate v úseku Poprad Tatry – Vydrník, je v súčasnosti v procese verejného obstarávania. Stavba je financovaná z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. "Náklady budú známe až po predložení ponúk a vyhodnotení verejnej súťaže," objasnila hovorkyňa. Z informácií uverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že odhadovaná hodnota zákazky je na úrovni takmer 221 miliónov eur bez DPH a realizácia projektu by mala trvať 990 dní. Súčasťou predmetu zákazky má byť aj rozšírenie cesty I/66 v Poprade a prebudovanie mosta na košickom "zhlaví" na popradskej železničnej stanici. Ten má svojimi parametrami umožniť vybudovanie výhľadovej komunikácie, ktorá popod koľajisko neskôr spojí centrum mesta s novým rozvojom v území. Lehota na predkladanie ponúk je do 6. decembra.