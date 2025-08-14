Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Železničné priecestie na Majerskej ulici v Bratislave bude uzavreté

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Železničné priecestie bude uzavreté do 25. augusta.

Bratislava 14. augusta (TASR) - Železničné priecestie na Majerskej ulici v Bratislave bude od piatka (15. 8.) uzavreté. Dôvodom je rekonštrukcia. Upozornila na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Obchádzka povedie po trase, ktorá bude zabezpečená dopravným značením,“ priblížila. Podotkla, že železničné priecestie bude uzavreté do 25. augusta.

