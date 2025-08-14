< sekcia Regióny
Železničné priecestie na Majerskej ulici v Bratislave bude uzavreté
Železničné priecestie bude uzavreté do 25. augusta.
Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Železničné priecestie na Majerskej ulici v Bratislave bude od piatka (15. 8.) uzavreté. Dôvodom je rekonštrukcia. Upozornila na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Obchádzka povedie po trase, ktorá bude zabezpečená dopravným značením,“ priblížila. Podotkla, že železničné priecestie bude uzavreté do 25. augusta.
