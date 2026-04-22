Železničné priecestie pod Hájom Nicovô bude dva dni uzavreté
Opravu zrealizujú Železnice SR.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 22. apríla (TASR) - Železničné priecestie pod Hájom Nicovô v Liptovskom Mikuláši bude pre nevyhnutnú opravu od štvrtka (23. 4.) od 7.30 h do piatka (24. 4.) do 18.00 h uzavreté. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Uzávera železničného priecestia medzi Ulicou kpt. Nálepku a Cestou hrdinov bude vyznačená prenosným značením. Opravu zrealizujú Železnice SR. „Na obchádzku k záhradkárskej osade či k strelnici je možné použiť železničné priecestie pri okresnom riaditeľstve hasičov,“ doplnili z radnice.
