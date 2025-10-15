< sekcia Regióny
Železničné priecestie pred Veľkou Lomnicou zrekonštruujú
Rekonštrukcia je naplánovaná od 24. do 28. októbra.
Autor TASR
Veľká Lomnica 15. októbra (TASR) - Problémové železničné priecestie na ceste I/66 pred obcou Veľká Lomnica v okrese Kežmarok budú opravovať koncom októbra. Z odboru komunikácie a marketingu Železníc SR (ŽSR) pre TASR potvrdili, že rekonštrukcia je naplánovaná od 24. do 28. októbra.
Ide o priecestie s jedinečným identifikačným číslom SP0265 pred vstupom do obce v smere z Popradu. „Jeho rekonštrukciou dôjde k výraznému zlepšeniu stavu priecestia, a tým plynulému prejazdu všetkých účastníkov cestnej premávky. Na uvedené priecestie boli v minulosti sťažnosti, ale bez ohľadu na tieto sťažnosti bola rekonštrukcia priecestia na základe skutkového stavu naplánovaná na tento rok,“ uviedol komunikačný odbor. Úsek bol problémový najmä pre cyklistov, keďže vo viacerých prípadoch sa im koleso zaseklo v priecestí a zaregistrovali tam aj niekoľko pádov.
ŽSR pritom nedávno v obci opravovali svetelnú signalizáciu aj na ďalších dvoch priecestiach. V tomto prípade išlo o presun technického vybavenia priecestí do nového reléového domčeka, nakoľko starý bol už v zlom stave. „Ďalším dôvodom bola úprava napájacej časti priecestného zabezpečovacieho zariadenia,“ dodali ŽSR.
