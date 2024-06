Železničné priecestie pri Veľkej Ide bude od pondelka uzavreté

Veľká Ida 30. júna (TASR) - Úplne uzavreté bude od pondelka (1. 7.) od 8.00 h železničné priecestie na ceste III/3400 medzi obcami Veľká Ida a Komárovce v okrese Košice-okolie. Dôvodom je jeho rekonštrukcia. Uzávera je plánovaná do 12. júla do 17.00 h. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Obchádzková trasa povedie z obce Veľká Ida do obce Komárovce cez obce Perín-Chym a Buzica. Úplná uzávera aj obchádzková trasa bude označená dočasným dopravným značením.



"Rešpektujte preto dopravné značenie a jazdite opatrne, ohľaduplne a bezpečne," uviedla hovorkyňa.