Železničné priecestie pri zastávke Jarovce - Záhrady bude uzatvorené

Bratislava 14. augusta (TASR) - Železničné priecestie pri zastávke mestskej hromadnej dopravy Jarovce - Záhrady v Bratislave bude od soboty (19. 8.) 8.00 h uzatvorené. Upozornili na to bratislavskí policajti na sociálnej sieti.



Plánované uzavretie železničného priecestia potrvá do 26. augusta do 8.00 h.