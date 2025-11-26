< sekcia Regióny
Železničné priecestie Ťahanovce v Košiciach bude neprejazdné
Dôvodom jeho uzávery je odstraňovanie poruchy na koľajisku.
Autor TASR
Košice 26. novembra (TASR) - Železničné priecestie Ťahanovce v Košiciach bude vo štvrtok (27. 11.) od 7.30 do 15.00 h úplne neprejazdné. Dôvodom jeho uzávery je odstraňovanie poruchy na koľajisku. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Počas trvania uzávery odporúčame vodičom využiť alternatívne trasy,“ uvádza. Účastníkov cestnej premávky zároveň žiada, aby rešpektovali pokyny pracovníkov železníc a príslušníkov Policajného zboru.
