Pondelok 13. apríl 2026
Železničné priecestie Ťahanovce v Košiciach bude dočasne neprejazdné

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Košice 13. apríla (TASR) - Železničné priecestie - Ťahanovský prejazd medzi Košicami a Kostoľanmi nad Hornádom bude v utorok (14. 4.) približne od 8.00 do 15.00 h úplne neprejazdné pre všetky motorové vozidlá. Dôvodom je odstraňovanie poruchy, ktoré si vyžaduje nevyhnutné opravné práce. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

„Upozorňujeme vodičov, aby s týmto obmedzením počítali a využili alternatívne trasy. V danom úseku možno očakávať zdržanie,“ uviedla.

Polícia na vodičov zároveň apeluje, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, pokyny oprávnených osôb a jazdili s maximálnou opatrnosťou.
