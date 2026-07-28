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Železničné priecestie v Bratislave bude čiastočne uzavreté
Účastníkov cestnej premávky prosia o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a zvýšenú opatrnosť.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Železničné priecestie v bratislavskom Novom Meste bude čiastočne uzavreté. Obmedzenie medzi stanicami Bratislava predmestie a Nové Mesto potrvá od piatkového (31. 7.) rána do nedeľňajšej (2. 8.) noci. Informovali o tom Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) na sociálnej sieti.
„Počas uvedeného obdobia bude prejazd cez železničné priecestie čiastočne obmedzený. Premávka bude vedená len jedným jazdným pruhom podľa dočasného dopravného značenia,“ priblížili ŽSR. Účastníkov cestnej premávky prosia o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a zvýšenú opatrnosť.
„Počas uvedeného obdobia bude prejazd cez železničné priecestie čiastočne obmedzený. Premávka bude vedená len jedným jazdným pruhom podľa dočasného dopravného značenia,“ priblížili ŽSR. Účastníkov cestnej premávky prosia o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a zvýšenú opatrnosť.