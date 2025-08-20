Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
< sekcia Regióny

Železničné priecestie v Čakajovciach bude úplne uzatvorené

.
Na snímke uzavretie železničného priecestia. Foto: TASR - Pavol Zachar

Obchádzková trasa pre osobné motorové vozidlá bude vedená po miestnych cestách v Čakajovciach.

Autor TASR
Čakajovce 20. augusta (TASR) - Železničné priecestie na ceste III/1677 v obci Čakajovce v Nitrianskom okrese bude od štvrtka (21. 8.) úplne uzatvorené. Ako informovala polícia, uzávera bude trvať od štvrtka 8.00 h do utorka (26. 8.) 16.00 h.

Obchádzková trasa pre osobné motorové vozidlá bude vedená po miestnych cestách v Čakajovciach. Nákladná doprava bude vedená po obchádzkovej trase v smere na Nitru cez obce Zbehy a Lužianky.

Okresný dopravný inšpektorát v Nitre žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie,“ doplnila polícia.
.

Neprehliadnite

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?