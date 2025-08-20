< sekcia Regióny
Železničné priecestie v Čakajovciach bude úplne uzatvorené

Autor TASR
Čakajovce 20. augusta (TASR) - Železničné priecestie na ceste III/1677 v obci Čakajovce v Nitrianskom okrese bude od štvrtka (21. 8.) úplne uzatvorené. Ako informovala polícia, uzávera bude trvať od štvrtka 8.00 h do utorka (26. 8.) 16.00 h.
Obchádzková trasa pre osobné motorové vozidlá bude vedená po miestnych cestách v Čakajovciach. Nákladná doprava bude vedená po obchádzkovej trase v smere na Nitru cez obce Zbehy a Lužianky.
„Okresný dopravný inšpektorát v Nitre žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie,“ doplnila polícia.
