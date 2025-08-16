< sekcia Regióny
Železničné priecestie v Hrkovciach bude do nedele uzavreté
Pre motoristov sú vyznačené dve obchádzkové trasy.
Autor TASR
Levice 16. augusta (TASR) - Okresný dopravný inšpektorát v Leviciach upozorňuje motoristov na úplnú uzáveru železničného priecestia v katastrálnom území obce Hrkovce. Železničné priecestie na trati Šahy - Krupina na ceste I/66 bude úplne uzavreté do nedele 17. augusta, upozornilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Pre motoristov sú vyznačené dve obchádzkové trasy. Obchádzková trasa pre cestnú dopravu do desať ton má dĺžku 18 kilometrov. Obchádzková trasa pre cestnú dopravu nad desať ton je ešte dlhšia, meria 30 kilometrov. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie.
Pre motoristov sú vyznačené dve obchádzkové trasy. Obchádzková trasa pre cestnú dopravu do desať ton má dĺžku 18 kilometrov. Obchádzková trasa pre cestnú dopravu nad desať ton je ešte dlhšia, meria 30 kilometrov. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie.