Železničné priecestie v Liskovej pre rekonštrukciu úplne uzatvorili
Od utorka do 25. septembra 20.00 h bude prebiehať jeho rekonštrukcia.
Autor TASR
Ružomberok 16. septembra (TASR) - Železničné priecestie v obci Lisková v okrese Ružomberok úplne uzatvorili. Od utorka do 25. septembra 20.00 h bude prebiehať jeho rekonštrukcia. Mesto Ružomberok o tom informovalo na sociálnej sieti.
Zákaz bude platiť počas celého trvania prác, ktoré budú realizovať Železnice Slovenskej republiky. „Obyvatelia Liskovej, ale aj vodiči smerujúci do Ružomberka budú musieť využiť niektorú z alternatívnych trás. Obchádzky sú vedené po cestách III/2213, III/2221 a I/18 a sú vyznačené dočasným dopravným značením,“ uviedla samospráva.
Zmeny sa týkajú aj cestujúcich v autobusoch. Autobusový dopravca oznámil, že počas rekonštrukcie nebude linka 424 Ružomberok - Liptovská Teplá - Lúčky obsluhovať zastávky: Ružomberok (Supra), Ružomberok (celulózka) a Lisková (rázcestie). Doprava je vedená cez obec Likavka. Obsluha vynechaných zastávok je zabezpečovaná prestupmi na iné spoje pravidelnej dopravy.
