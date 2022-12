Železničné priecestie v Rožkovanoch už chránia závory

Rožkovany 1. decembra (TASR) - Na železničnom priecestí v obci Rožkovany v okrese Sabinov osadili závory. V minulosti tam došlo k viacerým tragickým dopravným nehodám. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová, stavba bola odovzdaná v polovici júla tohto roka zhotoviteľovi, spoločnosti Kumat.



Pôvodný termín na odovzdanie stavby zo strany zhotoviteľa bol 14. december 2022. Následne požiadal o predĺženie termínu realizácie do 13. júna 2023. Dôvodom boli čakacie lehoty na dodanie materiálov.



"Zhotoviteľ mal prvú časť stavby zrealizovať do piatich mesiacov od odovzdania staveniska, tieto plány však skomplikovalo päťmesačné dodanie kábla na pripojenie viacerých vonkajších prvkov priecestného zabezpečovacieho zariadenia. Zhotoviteľovi sa podarilo položiť alternatívne káblové vedenie, aby nové zabezpečovacie zariadenie sprevádzkoval ešte v tomto roku," uviedla Feik Achbergerová.



Predmetom rekonštrukcie je okrem osadenia nového zabezpečovacieho zariadenia so závorami aj výmena priecestnej konštrukcie s úpravou cestnej komunikácie, vybudovanie nového nástupišťa s prístreškom a osvetlením.



"Staré stĺpy s výstražníkmi a červenými svetlami nahradili nové stojany s vystražníkmi a závorami, ktoré sú už osadené na oboch stranách cesty, ich ovládanie je v novom technologickom domčeku," povedala Feik Achbergerová s tým, že zariadenie preskúšali a v utorok (29. 11.) popoludní odovzdali do predčasného užívania.



Bezpečnosť na priecestí sa podľa jej slov zvýšila aj zbúraním pôvodnej budovy zastávky, čím sa výrazne zlepšili rozhľadové pomery pre účastníkov cestnej premávky.



"Následne na jar bude zhotoviteľ v priestore priecestia pokračovať na obnove koľaje spojenej s výmenou priecestnej konštrukcie a úpravou cesty," doplnila Feik Achbergerová.



Pietne miesta – kríže, ktoré boli podľa jej slov postavené pravdepodobne načierno v blízkosti priecestia, prekážajú zhotoviteľovi stavby, pretože sú v trase naprojektovaného chodníka. Vedenie obce požiadalo ich vlastníka a miestneho aktivistu o ich odstránenie.



"ŽSR aj zhotoviteľ sa snažia nájsť vhodné a najmä citlivé riešenie odstránenia prekážky stavby vzhľadom na ich tragické memento a z úcty k pozostalým," vysvetlila hovorkyňa.



Pôvodná suma na realizáciu stavby podľa zmluvy bola 803.000 eur. "Zmluvná cena zatiaľ nebola zmenená, aj keď aj v tomto projekte očakávame zmeny z titulu nárastu ceny vstupných materiálov, energií a podobne," dodala Feik Achbergerová.



Pri nechránenom železničnom priecestí sa v minulosti konali viaceré protestné zhromaždenia. Ich organizátori, ako aj účastníci požadovali urýchlené riešenie problému a vybudovanie závor. Doteraz tam pri nehodách zahynulo deväť ľudí, naposledy v septembri 2019 to boli tri ženy.