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Železničné spojenie Púchov - Vsetín do konca roka neobnovia
Predĺženie výluky súvisí s pokračujúcimi rozsiahlymi modernizačnými prácami na českom úseku trate medzi obcou Horní Lideč a Vsetínom.
Autor TASR
Bratislava/Púchov 25. novembra (TASR) - Železničné spojenie Púchov - Vsetín sa neobnoví podľa plánu do konca roka, ale najneskôr 8. apríla budúceho roku. TASR o tom informoval komunikačný odbor Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
„Podľa aktuálnych informácií českého správcu železničnej infraštruktúry, Správy železníc, sa obnovenie železničnej dopravy medzi Púchovom a Vsetínom predpokladá najskôr od 8. apríla 2027, keď by mala byť na českej strane sprevádzkovaná jedna traťová koľaj,“ informovala ZSSK.
Predĺženie výluky súvisí s pokračujúcimi rozsiahlymi modernizačnými prácami na českom úseku trate medzi obcou Horní Lideč a Vsetínom. Ich súčasťou je stabilizácia železničného telesa, obnova infraštruktúry a modernizácia zabezpečovacích a trakčných zariadení.
„Za realizáciu prác a stanovenie termínu ukončenia výluky zodpovedá česká Správa železníc. Presný termín obnovenia jednotlivých vlakových spojení bude závisieť od dokončenia prác a potvrdenia prevádzkových podmienok. Dovtedy bude na dotknutom úseku pokračovať náhradná autobusová doprava,“ doplnil komunikačný odbor ZSSK.
„Podľa aktuálnych informácií českého správcu železničnej infraštruktúry, Správy železníc, sa obnovenie železničnej dopravy medzi Púchovom a Vsetínom predpokladá najskôr od 8. apríla 2027, keď by mala byť na českej strane sprevádzkovaná jedna traťová koľaj,“ informovala ZSSK.
Predĺženie výluky súvisí s pokračujúcimi rozsiahlymi modernizačnými prácami na českom úseku trate medzi obcou Horní Lideč a Vsetínom. Ich súčasťou je stabilizácia železničného telesa, obnova infraštruktúry a modernizácia zabezpečovacích a trakčných zariadení.
„Za realizáciu prác a stanovenie termínu ukončenia výluky zodpovedá česká Správa železníc. Presný termín obnovenia jednotlivých vlakových spojení bude závisieť od dokončenia prác a potvrdenia prevádzkových podmienok. Dovtedy bude na dotknutom úseku pokračovať náhradná autobusová doprava,“ doplnil komunikačný odbor ZSSK.