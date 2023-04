Železniční nadšenci na východe SR obnovili parnú lokomotívu z 1917

Košice 25. apríla (TASR) – Historickú parnú lokomotívu vyrobenú v roku 1917 obnovili železniční nadšenci z Klubu historických koľajových vozidiel (KHKV) pri rušňovom depe Haniska pri Košiciach. Reštaurátorské a opravárenské práce trvali takmer 20 rokov. Informovala o tom v utorok Zuzana Lehotská z občianskeho združenia KHKV, ktoré má parný rušeň v opatere.



Tzv. štvorkolák s typovým označením 434.2338 vyrobila 1. Českomoravská spoločnosť pre Rakúske štátne dráhy. Prvé plamene pod kotlom rušňa sa rozhoreli po 46 rokoch. Lokomotíva je vlastníctvom Železničného múzea SR, ktoré však nemá kapacity postarať sa o všetky historické unikáty. Mnohé exponáty sa tak dostali do opatery rôznych železničných spolkov, v Košiciach je jeden z nich.



Celá oprava rušňa stála viac ako 100.000 eur, časť nákladov pokryli sponzorské dary, príspevky jednotlivcov alebo granty. "Na oprave mašinky sme nepracovali intenzívnych 20 rokov, nakoľko sa vystriedali rôzne aj zložité obdobia, no dnes sme radi, že sme už iba kúsok od finále," povedal predseda KHKV Peter Pajtáš.



Riaditeľ Železničného múzea SR Michal Tunega ocenil, že sa stále nájde dosť nadšencov, ktorí sú ochotní obetovať svoj čas a energiu záchrane železničnej histórie. "Myslím si, že je čas, aby sa pozornosť okrem stredovekých pamiatok konečne zamerala aj na dejiny železničnej dopravy a industriálne pamiatky na Slovensku," povedal.



Po úspešných kotlových skúškach čaká lokomotívu ešte autorizačná jazda a technicko-bezpečnostná skúška (TBS), až po jej úspešnom zvládnutí bude možné vydať rozhodnutie o nasadení rušňa do prevádzky. Následne by mohol byť sporadicky nasadzovaný na mimoriadne nostalgické vlaky, alebo sa ukáže pri rôznych slávnostiach či výročiach.



Rušeň v minulosti ťahal osobné aj nákladné vlaky vo východných a stredných Čechách. Útlmom parnej prevádzky v 70. rokoch minulého storočia sa dostal do depa v Slanom, kde bol v roku 1977 odstavený a o dva roky neskôr aj zrušený. Na svoju záchranu čakal v Kralupoch nad Vltavou, neskôr ho previezli do múzea v Žiline a v roku 2003 do Košíc, informovala Lehotská.



Verejnosti sa štvorkolák predstaví v rušňovom depe v Košiciach počas obnovenej Rušňoparády 6. – 7. mája.