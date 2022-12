Železniční policajti v Trnave zachraňovali 45-ročného muža

Trnava 23. decembra (TASR) - Trnavskí železniční policajti zachraňovali na lávke nad železničnou traťou v Trnave 45-ročného muža v ťažkej životnej situácii. Prišli na privolanie náhodného svedka, ktorý s nešťastným mužom do príchodu policajnej hliadky komunikoval. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"Policajti dorazili doslova v hodine dvanástej, muž potreboval ich okamžitý zásah. Dostali ho do bezpečia a potom ho odovzdali do rúk privolaným záchranárom," uviedla.



Polícia vyzýva ľudí, aby neboli k druhým ľahostajní, keď vedia, že je niekto smutný, či už z rodinných, vzťahových alebo pracovných dôvodov. "Ak sa nachádzate v ťažkej životnej situácii a nemáte sa s kým o tom porozprávať, neváhajte a obráťte sa na ľudí, ktorí vám vedia pomôcť vo dne, v noci. V ohrození života môže každý kontaktovať našu policajnú linku 158. V prípade, ak sa chcete porozprávať a poradiť, môžete aj cez Vianoce využiť niektorú z nonstop liniek," dodala Antalová.



Nonstop Linka dôvery Nezábudka má kontakt 0800 800 566, pomoc možno nájsť aj cez weby www.ipcko.sk alebo www.krizovalinkapomoci.sk.