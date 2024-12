Železniční policajti zabránili možnej tragédii pri Trnave

Trnava 17. decembra (TASR) - Železniční policajti včasným zásahom zabránili možnej tragédii pri Trnave. Dezorientovaného muža pohybujúceho sa v blízkosti železničnej trate medzi Trnavou a obcou Cífer dostali do bezpečia a až do príchodu privolanej rýchlej zdravotnej pomoci s ním komunikovali a upokojovali ho. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Muža, ktorý sa ocitol v ťažkej životnej situácii, si prevzali do svojich rúk záchranári, ktorých potom policajti odprevadili až k bránam trnavskej nemocnice," priblížila polícia.



Osobu v tmavom oblečení, ktorá sa pohybovala blízko koľajníc, si všimol rušňovodič vlaku smerujúceho do Trnavy. Policajti ešte pred príchodom na miesto upovedomili dispečera železníc, aby bola znížená rýchlosť vlakov prechádzajúcich daným úsekom.