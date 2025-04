Železničnú dopravu medzi Veľkými Levármi a Malackami už obnovili

Bratislava 27. apríla (TASR) - Železničná doprava v úseku medzi Veľkými Levármi a Malackami je už obnovená bez obmedzení. Na sociálnej sieti o tom informovala bratislavská krajská polícia. Dopravu na trati prerušili po zrážke vlaku so ženou.



K zrážke došlo v nedeľu krátko po 12.00 h, keď do jazdnej dráhy prechádzajúcemu osobnému vlaku, smerujúcemu zo železničnej stanice Veľké Leváre do Malaciek, vošla žena.