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Železničnú dopravu v úseku Prešov - Veľký Šariš obnovili
K zrážke došlo o 13.25 h počas jazdy vlaku REX 1956 z Prešova do Veľkého Šariša.
Autor TASR
Prešov 17. novembra (TASR) - Železničnú dopravu v úseku Prešov - Veľký Šariš v utorok o 15.05 h obnovili. Prerušená bola po zrážke vlaku s osobou. Pre TASR to uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
K zrážke došlo o 13.25 h počas jazdy vlaku REX 1956 z Prešova do Veľkého Šariša. Podľa Bačeka sa osoba neoprávnene pohybovala v koľajisku. Cestujúci vo vlaku sa nezranili. Počas prerušenia dopravy ZSSK zabezpečovala náhradnú autobusovú dopravu. Na mieste zasahovali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
Ako pre TASR uviedla vedúca oddelenia Komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Ingrida Pavlovská, k zrážke s osobou mužského pohlavia vo veku 59 rokov došlo na priecestí.
„Chodec na výstražné znamenie nereagoval, pri rýchločinnom brzdení sa už zrážke s osobou nedalo zabrániť. K zraneniam cestujúcich nedošlo. U rušňovodiča bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Ohliadajúci lekár vylúčil cudzie zavinenie a skonštatoval exitus. Vec realizuje Oddelenie železničnej polície Policajného zboru Prešov ako usmrtenie,“ povedala Pavlovská.
K zrážke došlo o 13.25 h počas jazdy vlaku REX 1956 z Prešova do Veľkého Šariša. Podľa Bačeka sa osoba neoprávnene pohybovala v koľajisku. Cestujúci vo vlaku sa nezranili. Počas prerušenia dopravy ZSSK zabezpečovala náhradnú autobusovú dopravu. Na mieste zasahovali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
Ako pre TASR uviedla vedúca oddelenia Komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Ingrida Pavlovská, k zrážke s osobou mužského pohlavia vo veku 59 rokov došlo na priecestí.
„Chodec na výstražné znamenie nereagoval, pri rýchločinnom brzdení sa už zrážke s osobou nedalo zabrániť. K zraneniam cestujúcich nedošlo. U rušňovodiča bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Ohliadajúci lekár vylúčil cudzie zavinenie a skonštatoval exitus. Vec realizuje Oddelenie železničnej polície Policajného zboru Prešov ako usmrtenie,“ povedala Pavlovská.