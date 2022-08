Železničná stanica v Košiciach oslavuje 162 rokov prevádzky

Košice 14. augusta (TASR) - Hlavná železničná stanica v Košiciach oslavuje v nedeľu 162. výročie od svojho oficiálneho spustenia do prevádzky. Pre návštevníkov vystavili v jej priestoroch historické fotografie. TASR o tom informovala hovorkyňa Stanice Košice Alžbeta Gajdošová Keruľová.



História košickej železničnej stanice siaha až do čias cisára Františka Jozefa I. a cisárovnej Alžbety, známej ako Sissi. "Po príchode prvého parného vlaku do Košíc 5. júla o mesiac neskôr nasledovalo otvorenie stanice cestujúcej verejnosti - 14. augusta 1860," uviedla s tým, že zo stanice bol vtedy vypravený prvý vlak.



Už po otvorení bola stanica podľa jej slov jednou z najdôležitejších budov v Košiciach a pre cestujúcich dôležitým dopravným uzlom na cestách po regióne. Pripomenula, že počas svojej histórie prešla viacerými rekonštrukciami a architektonickými zmenami. Výraznou obnovou prešla medzi rokmi 2011 až 2016. Gajdošová Keruľová tvrdí, že v súčasnosti ide o najmodernejšiu železničnú stanicu na Slovensku.



Prvotne disponovala zastrešeným nástupišťom z dreva, ktoré však v roku 1908 zhorelo a nebolo opäť obnovené. Od tohto roku sa realizuje rekonštrukcia nástupíšť 2. a 3., cestujúca verejnosť tak bude mať k dispozícii bezbariérový prístup k vlakom formou výťahov a rampy.



"Výrazným prvkom dotvárajúcim stanicu bola v 19. storočí promenáda, ktorá viedla z centra mesta k stanici, lemovaná stánkami s občerstvením i oblečením. Dnes sa nákupná promenáda presunula priamo do staničnej haly," doplnila.



Cestujúci si v staničnej hale môžu ešte do konca mesiaca pozrieť výstavu historických predmetov informačnej a signalizačnej železničnej techniky. Od nedele si môžu návštevníci na druhom poschodí stanice prezrieť historické fotografie z archívu zbierkového fondu Východoslovenského múzea v Košiciach.