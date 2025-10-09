< sekcia Regióny
Poprad: Železničnú zastávku v Spišskej Sobote na sedem mesiacov uzavrú
Samospráva zároveň dodáva, že podchod vedúci popod železničnú trať z centra mesta na Kukučínovu ulicu ostáva pre verejnosť priechodný.
Autor TASR
Poprad 9. októbra (TASR) - Železničnú zastávku v popradskej mestskej časti Spišská Sobota na sedem mesiacov zatvoria. Obmedzenie súvisí s modernizáciou železničnej trate v úseku medzi Popradom a Vydrníkom a potrvá od 22. októbra až do 22. mája 2026. Mesto Poprad o tom informovalo na sociálnej sieti.
Po dobu najbližších mesiacov teda nebudú vlaky na uvedenej zastávke zastavovať. „Zastávka bude dočasne uzavretá z dôvodu realizácie schváleného stavebného postupu číslo tri, v rámci ktorého sa zrealizuje nové nástupište a zastávka,“ uviedli z odboru komunikácie a marketingu Železníc Slovenskej republiky. V tejto fáze dôjde k odstráneniu existujúceho prístrešku, demontáži celého nástupišťa a vybudovaniu nového schodiska podchodu. Zároveň sa upravia polohy koľaje, trakčného vedenia a inžinierskych sietí. „Po ukončení prác bude zhotovené nové nástupište vrátane moderných prístreškov,“ podotkli železnice.
