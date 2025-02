Železničný most na Štefánikovej ulici v Poprade uzatvoria od 1. mája

Poprad 28. februára (TASR) - Železničný most na Štefánikovej ulici neďaleko akvaparku v Poprade uzatvoria od 1. mája. Na štvrtkovom (27. 2.) mestskom zastupiteľstve o tom informoval primátor Popradu Anton Danko. Opatrenie súvisí s rozsiahlou rekonštrukciou železničnej trate pod Tatrami. Železnice SR pokračujú s obnovou v úseku Poprad - Tatry - Vydrník. Popradčania sa v súvislosti s modernizáciou musia pripraviť aj na ďalšie obmedzenia a najmä dopravné zápchy.



"Určite to ešte budeme komunikovať. Požiadali sme zhotoviteľa, firmu Doprastav, aby vyasfaltoval cestu na Turničke hore nad cintorínom, čo bude najlepší ťah do Tatravagónky a smerom do Matejoviec pre všetkých obyvateľov. Mal by tam byť úplne nový asfalt, komunikujeme to aj s družstvom, myslíme si, že sa nám to podarí. Náklady sú na úrovni okolo 250.000 eur, avšak na základe toho, že štát vyhlásil túto investíciu za strategickú, tak sa táto cesta dá zahrnúť do rozpočtu železníc," objasnil primátor. Upozornil, že dôjde k uzatvoreniu aj komunikácie pre peších v tejto časti mesta. Obyvatelia tak budú musieť chodiť približne 500-metrovou obchádzkou cez ulicu Popradskej brigády, podchod až smerom k Rovnej ulici.



ŽSR aktuálne pokračujú aj v rekonštrukcii cesty smerom do mestskej časti Stráže od Levočskej ulice, mesto svoju polovicu dokončilo ešte pred dvoma rokmi. "Hlavný ťah zo sídliska Juh by mal byť potom po ceste I/18, na križovatke s Levočskou ulicou pri 'škodovke' by mal pribudnúť kruhový objazd alebo dopravné značenie so svetelnou signalizáciou, pretože to bude taký hlavný dopravný uzol," doplnil Danko s tým, že nákladnú dopravu budú kompletne smerovať na diaľnicu.



Zatvorí sa aj podchod pre peších smerom do mestskej časti Spišská Sobota pri železničnej stanici. Pripravuje sa tam nový peší ťah. Najmä miestni obyvatelia budú chodiť popri železnici a následne prechádzať cez trať. "Bude to koordinované kvôli bezpečnosti," ubezpečil primátor. Od 1. mája sa zmení aj grafikon mestskej hromadnej dopravy, o čom bude samospráva včas informovať.



Obmedzenia podľa primátora potrvajú približne 1,5 roka. "Musíme to všetci znášať, ale dokončí sa štvorprúdová cesta na Štefánikovej ulici, podchod pri Slávii bude plnohodnotný pre autá aj pre peších, vyasfaltuje sa celá Levočská ulica. Zároveň urobíme štandardnú cestu aj na Turničke, čo bude najrýchlejšia cesta medzi Veľkou a Spišskou Sobotou a odľahčí sa komunikácia na Vodárenskej ulici," zdôraznil Danko. Podrobnejšie informácie mesto zverejní neskôr v apríli, pripravujú sa aj ďalšie možné opatrenia. Primátor v tejto súvislosti vyzval poslancov, aby od obyvateľov zbierali podnety, ako by sa dopravná situácia dala ešte vylepšiť.