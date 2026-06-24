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Železničný most v Trenčíne ponesie oficiálny názov Fiesta most
Poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva v stredu schválili názov verejného priestranstva v mestskej časti Stred a návrh novelizácie štatútu mesta.
Autor TASR
Trenčín 24. júna (TASR) - Zrekonštruovaný starý železničný most v Trenčíne ponesie oficiálny názov Fiesta most. Poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva v stredu schválili názov verejného priestranstva v mestskej časti Stred a návrh novelizácie štatútu mesta.
Starý železničný most v Trenčíne sa má zmeniť na unikátny pobytový most spájajúci centrum mesta s trenčianskou časťou Zámostie. Radnica most rekonštruuje z eurofondov naviazaných na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. Jeho súčasťou bude cyklochodník a po dokončení pripojení mosta na hrádze bude okrem pešieho prepojenia oboch brehov Váhu spájať aj dve významné nadregionálne cyklotrasy.
Z mosta sa stane nový verejný priestor na relax, šport, kultúrne a komunitné podujatia. Jeho súčasťou budú po dokončení objekty s bistrami, kaviarňami, reštauráciou, komunitným centrom, letným kinom či priestorom na kultúrne podujatia.
Podľa dôvodovej správy navrhovaný názov vychádza z novej funkcie a charakteru jedinečného verejného priestoru. Po dokončení rekonštrukcie už nebude most vnímaný len ako technická stavba alebo miesto určené na prechod z jedného brehu na druhý. Stane sa živou súčasťou mesta, miestom stretávania ľudí, kultúry, oddychu, spoločenského života a každodenných zážitkov.
Názov Fiesta most zároveň symbolicky prepája dve základné hodnoty projektu. Slovo most vyjadruje spojenie, prekonávanie vzdialeností a prepájanie ľudí. Slovo fiesta dopĺňa tento význam o rozmer života, kultúry, stretnutí a pozitívnej energie.
Starý železničný most v Trenčíne sa má zmeniť na unikátny pobytový most spájajúci centrum mesta s trenčianskou časťou Zámostie. Radnica most rekonštruuje z eurofondov naviazaných na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. Jeho súčasťou bude cyklochodník a po dokončení pripojení mosta na hrádze bude okrem pešieho prepojenia oboch brehov Váhu spájať aj dve významné nadregionálne cyklotrasy.
Z mosta sa stane nový verejný priestor na relax, šport, kultúrne a komunitné podujatia. Jeho súčasťou budú po dokončení objekty s bistrami, kaviarňami, reštauráciou, komunitným centrom, letným kinom či priestorom na kultúrne podujatia.
Podľa dôvodovej správy navrhovaný názov vychádza z novej funkcie a charakteru jedinečného verejného priestoru. Po dokončení rekonštrukcie už nebude most vnímaný len ako technická stavba alebo miesto určené na prechod z jedného brehu na druhý. Stane sa živou súčasťou mesta, miestom stretávania ľudí, kultúry, oddychu, spoločenského života a každodenných zážitkov.
Názov Fiesta most zároveň symbolicky prepája dve základné hodnoty projektu. Slovo most vyjadruje spojenie, prekonávanie vzdialeností a prepájanie ľudí. Slovo fiesta dopĺňa tento význam o rozmer života, kultúry, stretnutí a pozitívnej energie.