Železničný podchod v Žiline začali revitalizovať

Žilina 22. apríla (TASR) - V Žiline sa začala revitalizácia železničného podchodu na ulici P. O. Hviezdoslava. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka by mali práce trvať do konca júna, pričom nevyhnutné úpravy časti železničného podchodu v správe mesta si vyžiadajú investíciu vyše 77.000 eur.



Komplexná rekonštrukcia podchodu je rozdelená do viacerých etáp. "Výsledkom aktuálnej bude odvodnenie priestoru a celkové vizuálne úpravy. V budúcnosti má samospráva v pláne riešiť aj kritické miesta podchodu, na ktoré poukázala odborná diagnostika v roku 2019. V prvej fáze rekonštrukčných prác sa okrem odvodnenia zrealizujú prípojky k inžinierskym sieťam a osvetlenie. Niektoré doplnkové konštrukcie v podchode sa odstránia a iné prejdú základnou úpravou. Súčasťou je aj vyčistenie objektu a úprava niektorých informačných plôch," doplnil Miškovčík.



"Podchod zo železničnej stanice je prakticky prvý priestor, s ktorým prichádza návštevník Žiliny pri ceste vlakom do kontaktu. Dlhodobo nás jeho zanedbaný stav trápil, no je výsledkom roky neriešených problémov. Preto sa teším, že sa začala základná revitalizácia, ktorá priestor podchodu viditeľne zatraktívni a odstráni problematické zatekanie. Podchod nie je uzavretý a práce sa uskutočňujú za plnej prevádzky. Prosíme preto ľudí o obozretnosť a trpezlivosť. Za nížený komfort sa vzhľadom na rekonštrukčné práce ospravedlňujeme," podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.



Pri budúcej komplexnej rekonštrukcii podchodu sa očakáva koordinácia prác so železnicami. "Mestu totiž patrí len časť podchodu smerom od Národnej ulice – od schodiska smerom dole do podchodu po prvé schodištia, ktoré vyúsťujú pred budovu železničnej stanice. Železnice SR avizovali, že rekonštrukcia podchodu bude pozostávať v predĺžení a rekonštrukcii existujúceho podchodu. Podchodom bude zabezpečený prístup cestujúcich na jednotlivé nástupištia z priestoru budovy a prepojenie Národnej ulice s Uhoľnou ulicou," dodal hovorca mesta.