Železničný uzol Žilina dobuduje Združenie Pod Dubňom za 323,37 mil.eur

Žilina 12. novembra (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podpísali vo štvrtok v Žiline zmluvu o dielo na projekt ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina. Modernizáciu zabezpečí Združenie Pod Dubňom na čele so spoločnosťou Strabag, s. r. o., Bratislava. Hodnota zákazky je 323,37 milióna eur a ukončená má byť do 48 mesiacov. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) o tom informoval na brífingu po podpise zmluvy.



"Celé desaťročia boli železnice na Slovensku investične zanedbávané. Ak však chceme ľudí presvedčiť, aby presadli z áut do vlakov, musíme investovať. Dnes sa nám núka jedinečná príležitosť zmeniť stav železníc aj vďaka Fondu obnovy. Urobím všetko preto, aby sme pripravili dôkladne a načas kvalitné projekty a aby sme presvedčili Európsku komisiu o zmysluplnosti týchto zelených projektov," povedal minister dopravy a výstavby.







Celá stavba má dĺžku zhruba 14 kilometrov v smere východ - západ a 2,3 kilometra v smere sever - juh. "Financovanie projektu bude z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a Nástroja CEF (Nástroj na prepájanie Európy). Časť stavby v úseku Žilina (mimo) – Varín (tzv. Sekcia 1) bude financovaná prostredníctvom Nástroja CEF a štátneho rozpočtu. Zvyšná časť stavby (tzv. Sekcia 2, zo stavebného hľadiska ide priamo o železničnú stanicu Žilina a infraštruktúru v smere na sever a západ od tejto stanice) bude v prvej fáze financovaná z OPII. V druhej fáze sa ŽSR budú uchádzať o peniaze z Operačného programu Slovensko v rámci programového obdobia 2021 – 2027," doplnil Doležal.



"Uzol Žilina je jedným z dopravných sŕdc železničnej infraštruktúry na Slovensku. Našim územím prechádzajú tri koridory základnej transeurópskej siete, pričom v regióne Žilinského kraja sa nachádzajú dva koridory základnej siete. Balt – Jadran a Rýn – Dunaj, so spoločným úsekom Púchov – Žilina, vytvárajúce v meste Žilina koridorovú križovatku. Preto je mimoriadne dôležité, že začneme s komplexnou rekonštrukciou tohto významného uzla, ktorým sa aj zavŕšia práce na zrýchľovaní tratí v koridore od Bratislavy do Žiliny," povedal generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.



Mesto Žilina podľa primátora Petra Fiabáneho víta túto významnú investíciu. "Vnímame zároveň, že to bude mať na niekoľko rokov dosah aj na fungovanie mesta, keďže ide o obrovskú stavbu. Na druhej strane, nejde len o rekonštrukciu železničných tratí či nástupíšť, ale projekt zahŕňa množstvo ďalších investícií. Budú sa rekonštruovať podchody, podjazdy, ako aj infraštruktúra súvisiaca s cyklodopravou, ktoré výrazne pomôžu mestu. Zároveň sa nám do budúcna otvárajú otázky rekonštrukcie železničnej stanice či iného stvárnenia a využitia predstaničného priestoru," podotkol Fiabáne.