V baníckej osade v Železníku obnovia altánok a kolkáreň

Železník 30. apríla (TASR) – Obnova historického tanečného altánku s neďalekou kolkárňou a výstavba vyhliadky sú dva hlavné projekty, ktoré chce počas tohto roka v bývalej baníckej osade Železník v Revúckom okrese realizovať občianskej združenie Skryté poklady Slovenska. TASR o tom informoval jeho predseda Ladislav Bene.



„Projekt vybudovania vyhliadky nad kinom v Železníku sme podali na jeseň v grantovom programe. Súčasťou nie je len samotná vyhliadka, ale aj prístupový chodník od kina a výsadba parkovej zelene, aby celý priestor bol krásnou oázou s jedinečným výhľadom na okolité hory a do sirkovskej doliny,“ priblížil Bene.



Dodal, že vyhliadka využije členitosť terénu nad kinom a bude umiestnená tak, aby pôsobila skôr diskrétne a nerušila pohľady od kina. „Práce sa už prakticky začali, čistí sa priestor od agátov a burín. V júni by sme mali začať práce na samotnej stavbe vyhliadky. Ukončenie je naplánované na koniec septembra, ale radi by sme samotnú vyhliadku dokončili do našej pravidelnej akcie Poklady Železníka, ktorú organizujeme v predposledný augustový víkend,“ avizoval.



Čo sa týka obnovy altánku a kolkárne, ide podľa jeho slov o projekt obce Turčok, do katastra ktorej patrí časť Železníka. „V uplynulom roku sa vďaka starostke obce Turčok Tatiane Belánovej začal proces prevodu areálu zo súkromných rúk do majetku obce. Podarilo sa nám získať finančné prostriedky, ktoré pomôžu zrevitalizovať areál – vyčistenie, náletová zeleň, oprava zábradlí, natieranie a čiastočná oprava spevnených plôch,“ zakončil Bene.