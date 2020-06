Zanedbané okolie baníckeho jazierka sa mení na oddychovú zónu

Železník 15. júna (TASR) – Nová oddychová zóna má vzniknúť pri doteraz zanedbanom jazierku v baníckej osade Železník, dnes časti obce Sirk v okrese Revúca. TASR o tom informoval predseda občianskeho združenia (OZ) Skryté poklady Slovenska Ladislav Bene, podľa ktorého jedným z prvých krokov bola brigáda zameraná na vyčistenie okolia jazierka.



„Zúčastnilo sa jej viac ako 40 dobrovoľníkov. V prvom rade sme vyklčovali náletovú zeleň, dreviny a buriny, ktoré okolo jazierka nepatria. Čistili sme hrádzu, vyzbierali sme šesť alebo sedem vriec odpadkov,“ konkretizoval Bene s tým, že ich v okolí jazierka čaká ešte veľa práce, preto už majú v pláne aj ďalšiu brigádu.



„Treba opraviť stavidlo, nefunkčný výpust jazierka, keďže už dlhé obdobie je jeho hladina nižšie, ako je normál. Najbližšia akcia preto bude zameraná na to, aby sme urobili výpust a mostík v tejto časti jazierka, ako aj pripravili osadenie lavičiek a informačnej tabule. Možno začneme aj s prípravou móla, ktoré tu kedysi bolo a chceme ho znova osadiť,“ načrtol predseda OZ.



Finálnym cieľom je podľa neho vybudovať v okolí jazierka akúsi oázu oddychu. „To bol úplne počiatočný motív a zámer. Chceme vytvoriť priestor na oddych, na prechádzky, neskôr možno aj na nejaký malý rybolov a podobne,“ avizoval Bene.



Ako uviedol starosta obce Sirk Daniel Fakla, ktorý sa brigády tiež zúčastnil, túto aktivitu združenia hodnotí pozitívne. „Je tu pekný kraj, máme tu národné kultúrne pamiatky, ku ktorým by sme chceli pritiahnuť ešte viac turistov. Takže túto spoluprácu som len uvítal,“ zdôraznil.



Jazierko v Železníku bolo pravdepodobne vytvorené pre vedenie baní, ktoré v tejto oblasti fungovali niekoľko storočí a v čase najväčšieho rozmachu zamestnávali okolo 1300 ľudí. „Je vybudované umelo a predpokladáme, že vzniklo v rámci parku, ktorý bol pri vile riaditeľa baní. Pod vilou boli v parku tenisové kurty a na konci celého areálu bolo vlastne toto jazierko, ktoré slúžilo aj na člnkovanie,“ priblížil predseda OZ.