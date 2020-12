Záujem turistov o bývalú banícku osadu Železník stúpa

Na archívnej snímke vchod do štôlne Ladislav pri bývalom kine Stachanov v baníckej osade Železník, časti obce Sirk v okrese Revúca, nad ktorým miestna samospráva pred začiatkom turistickej sezóny vyklčovala náletovú zeleň. Železník, 5. júna 2020. Foto: TASR - Branislav Caban

Železník 27. decembra (TASR) – Záujem turistov o bývalú banícku osadu Železník v Revúckom okrese sa postupne zvyšuje. TASR to potvrdil Ladislav Bene, predseda občianskeho združenia (OZ) Skryté poklady Slovenska, ktoré v spolupráci so samosprávou postupne revitalizuje a zveľaďuje miestne zaujímavosti a pamiatky.načrtol Bene.Spomínané infocentrum by malo vzniknúť v bývalom kine Stachanov, na ktorom sa tohto roku podarilo zrekonštruovať strechu. Podľa Beneho je jeho výhodou vhodné umiestnenie neďaleko hlavnej cesty, ako aj turistická trasa, ktorá popri ňom vedie na vrch Železník.Ako pokračoval Norbert Mogyorósi z Baníckeho múzea v Rožňave, Železník je zaujímavý nielen z pohľadu Gemera, ale aj z celoslovenského hľadiska. „“ podotkol.Dejiny osady a ťažby železnej rudy v oblasti zmapoval historik Gustáv Frák v knihe Baníctvo v Železníku, ale podľa Mogyorósiho by si zaslúžila ešte podrobnejší a novší výskum. „“ konkretizoval Mogyorósi, podľa ktorého sa v súčasnosti celkovo zvyšuje záujem ľudí o technické pamiatky.“ zakončil.Medzi hlavné zaujímavosti Železníka patrí banská štôlňa Ladislav a spomínané banícke kino Stachanov. Ďalšou zaujímavosťou je časť Na kríži, kde sa nachádza pôvodná banícka drevená kolkáreň. Neďaleko je i banícka kaplnka, ktorú sa nedávno podarilo zrekonštruovať.Zaujímavou je i časť Štokovce, kde sú dva pôvodné bytové domy určené pre baníkov, či banícke jazierko, ktoré OZ v tomto roku revitalizovalo.